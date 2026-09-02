Bronte, dà ai Carabinieri le generalità del fratello per eludere il controllo: denunciato

Nel corso di servizi di prevenzione e controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Randazzo, quotidianamente impegnati a garantire sicurezza e legalità attraverso una costante attività di vigilanza lungo le principali arterie cittadine e nelle aree maggiormente frequentate.

Durante un servizio notturno a Bronte, i Carabinieri del Radiomobile hanno fermato un'autovettura per un controllo di polizia. Durante le verifiche, il conducente ha dichiarato generalità risultate, sin da subito, poco convincenti agli occhi dei militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione personale, eseguita nell'immediatezza, ha dato esito negativo, ma l'intuito investigativo hanno indirizzato i Carabinieri verso ulteriori verifiche sull'identità dell'uomo.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i militari hanno, infatti, tramite riscontro fotografico, accertato che le generalità fornite appartenevano in realtà al fratello 41enne dell'uomo controllato. Messo di fronte all'evidenza degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, l’uomo, che già in passato aveva reiterato analoga condotta, ha infine ammesso di avere fornito false generalità nel tentativo di eludere il controllo dei Carabinieri.

Ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di sostituzione di persona e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità personale.