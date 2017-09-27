BRONTE: DA ANNI MALTRATTAVA IL PADRE ANZIANO E MALATO, ARRESTATO 39ENNE

I Carabinieri della Stazione di Bronte hanno arrestato un 39enne, del luogo, per maltrattamenti in famiglia e violenza, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale.Stanotte, una pattuglia, su...

I Carabinieri della Stazione di Bronte hanno arrestato un 39enne, del luogo, per maltrattamenti in famiglia e violenza, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale.

Stanotte, una pattuglia, su richiesta da parte di un anonimo cittadino che segnalava una lite in famiglia, interveniva in un’abitazione del centro di Bronte.

Giunti sul posto ed individuato l’appartamento i militari sono stati aggrediti dall’uomo che hanno bloccato dopo una breve colluttazione. Nella circostanza i Carabinieri hanno accertato che il 39enne poco prima, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, si era scagliato contro il padre, affetto da una grave malattia con gravi deficit nella deambulazione e che da tempo maltrattava il povero anziano.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto in una camera di sicurezza dell’Arma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.