BRONTE: Dia, maxi sequestro confisca di beni a esponente di spicco della criminalità locale

Dalle prime ore della mattinata odierna personale della Direzione Investigativa Antimafia di Catania sta eseguendo il decreto di confisca beni emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di SALVA’ GAGLIOLO Antonio, 37enni, ritenuto elemento di spicco della criminalità Brontese.

Il Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione ha disposto la confisca dei beni, consistenti in sei “beni immobili”, sei “beni mobili registrati”, rapporti finanziari, l’intero compendio aziendale di una impresa individuale operante nel settore del commercio di autoveicoli, complessivamente stimati in oltre 500.000 euro, già posti in sequestro nel dicembre 2016 dal personale della stessa Articolazione, in esecuzione di un decreto di sequestro emesso dal Tribunale etneo, su proposta avanzata dal Direttore della D.I.A., in sinergia con la Procura Distrettuale Antimafia di Catania diretta dal Procuratore Carmelo ZUCCARO.