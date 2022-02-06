BRONTE: DILANIATO DALLA MOTOZAPPA MENTRE LAVORA, 64ENNE PERDE LA VITA

Tragico incidente, ieri pomeriggio intorno alle 17, in contrada Canalotto a Bronte. Un uomo di 64 anni di Bronte, Rosario Zuppelli, mentre era in campagna a lavorare in un terreno con una motozappa, p...

Tragico incidente, ieri pomeriggio intorno alle 17, in contrada Canalotto a Bronte. Un uomo di 64 anni di Bronte, Rosario Zuppelli, mentre era in campagna a lavorare in un terreno con una motozappa, per cause sconosciute, è stato travolto dal piccolo mezzo agricolo che lo ha dilaniato.

Un vicino ha subito dato l’allarme; sul posto sono state inviate le ambulanze del 118 di Maletto e Maniace oltre l’elicottero del 118 dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Anche una squadra di vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Randazzo è stata inviata sul luogo della tragedia, ma purtroppo nessuno ha potuto fare nulla per salvare l’uomo. Infatti, il medico dell’elicottero giunto sul posto dopo un atterraggio avvenuto in un campo vicino, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne.

Le ferite riportate soprattutto a livello dell’addome, sono risultate fatali per la vittima e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori e del medico di rianimarlo. Rosario Zuppelli era una persona conosciuta in paese e un gran lavoratore.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Bronte e quelli della Compagnia di Randazzo, i quali hanno avviato le indagini per capire cosa sia realmente successo. Purtroppo non è la prima volta che accadono incidenti simili, legati soprattutto a vecchi tipi di motozappa, che non hanno un sistema di bloccaggio nel caso che chi lo usa abbia un malore o sbagli manovra. In quelli più recenti c’è un sistema che blocca l’attrezzo agricolo appena vengono lasciate le maniglie, ma in quelli di fabbricazione più vecchia tale sistema non esiste ed è accaduto spesso che muovendosi arrotolassero il guidatore tra le lame usate per arare, molto affiliate e pericolose.

Una tragica fine, con l’ennesima tragedia consumata sul lavoro e un elenco di vittime che si allunga ogni giorno. R. P. Fonte “La Sicilia” del 06-02-2022