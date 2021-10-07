BRONTE, FESTA CON CANTANTE NEOMELODICO NON AUTORIZZATA: CHIUSO LOCALE

Nella serata del 5 ottobre scorso, i Carabinieri della stazione di Bronte hanno scoperto all’interno di un esercizio pubblico – drinkeria & lounge bar” di via Annunziata – un evento musicale tenut...

Nella serata del 5 ottobre scorso, i Carabinieri della stazione di Bronte hanno scoperto all’interno di un esercizio pubblico – drinkeria & lounge bar” di via Annunziata – un evento musicale tenuto da un noto cantante neomelodico catanese.

All’interno del locale i militari hanno identificato 41 persone, a fronte di una capienza massima prevista di 12, nella maggior parte dei casi privi dei dispositivi di protezione.

I militari, dopo aver interrotto il concerto e fatto defluire il pubblico, hanno elevato quattro sanzioni alla titolare dell’esercizio pubblico in relazione alla mancata verifica del possesso del green pass agli avventori, alla mancata esposizione del cartello indicante il numero massimo di clienti consentito all’interno del locale, per non avere evitato che i clienti si assembrassero e che, non rispettando il distanziamento, fossero obbligati a utilizzare i dpi.

I Carabinieri, oltre a disporre la chiusura del locale per 5 giorni, stanno vagliando la posizione di ognuno dei partecipanti, compreso ovviamente il cantante e il suo entourage, per procedere alle relative sanzioni.