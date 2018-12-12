I Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno arrestato nella flagranza i catanesi: Manuel TAGLIERI cl.96 e Maria GRILLO cl.87, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di...

I Carabinieri della Compagnia di Randazzo hanno arrestato nella flagranza i catanesi: Manuel TAGLIERI cl.96 e Maria GRILLO cl.87, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

BRONTE: FIDANZATI-CORRIERI BLOCCATI CON 2 KG DI MARIJUANA IN AUTO: ARRESTATI E RINCHIUSI IN CARCERE.

Quell’alt imposto ieri sera ad una Fiat 500 (presa a noleggio a San Gregorio di Catania) da un equipaggio del Nucleo Radiomobile in viale Cavalieri di Vittorio Veneto a Bronte, è stato fatale per i due conviventi i quali, manifestando un eccessivo disagio al controllo, hanno esortato i militari ad approfondire il controllo.Difatti, la conseguente perquisizione veicolare e personale, ha consentito ai carabinieri di rinvenire nel sedile posteriore dell’auto una borsa di un noto brand di lusso, poi risultata falsa e sequestrata, contenente 2 Kg di “marijuana” suddivisa in quattro buste di plastica termosaldata, droga presumibilmente destinata ad essere immessa sul mercato della zona fruttando al dettaglio oltre i 20.000 euro.La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al carcere di Catania Piazza Lanza.