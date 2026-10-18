Bronte, frutta e verdura senza tracciabilità: sequestrati 365 chili e multe per 18 mila euro

Controlli della Polizia di Stato al mercato settimanale insieme al Corpo Forestale e alla Polizia Locale. Sanzionati tre venditori, i prodotti sequestrati sono stati donati in beneficenza dopo le verifiche sull’idoneità al consumo.

La Polizia di Stato ha coordinato, nei giorni scorsi, a Bronte un’attività finalizzata a garantire la sicurezza della filiera alimentare e contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, a tutela di quanti rispettano le regole previste per la commercializzazione dei prodotti e dei produttori agricoli che, in alcuni casi, sono vittima di furti, con un considerevole danno economico.

I controlli straordinari sono stati eseguiti nella zona del mercato settimanale brontese dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, congiuntamente al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e agli agenti della Polizia Locale.

Nel corso dell’attività è stata verificata la regolarità delle posizioni amministrative di alcuni venditori. In particolare per tre di loro sono scattate sanzioni per complessivi 18 mila euro per la mancata tracciabilità della frutta e della verdura poste in vendita.

A carico del primo rivenditore si è proceduto a sequestrare 55 chili di vari prodotti ortofrutticoli e ad applicare una sanzione di 6.000 euro, come previsto dalla normativa vigente. Analoghe irregolarità sono emerse nei confronti degli altri due venditori, sanzionati ciascuno per 6.000 euro in quanto non hanno fornito alcuna documentazione utile ad attestare la provenienza della merce esposta ai loro clienti: in un caso, si è provveduto a sequestrare 100 chili di prodotti ortofrutticoli di vario tipo e, nell’altro, 210 chili di frutta e verdura. Dopo averne verificato l’idoneità al consumo umano, i prodotti sono stati consegnati ad alcuni enti di beneficenza.

Inoltre, tutti gli operatori commerciali del mercato settimanale di Bronte sono risultati in regola con le previste autorizzazioni comunali, come è emerso dalle verifiche eseguite dalla Polizia Locale.

Ulteriori azioni di controllo coordinate dalla Polizia di Stato sono previste anche in altri Comuni del territorio di competenza del Commissariato di Adrano.