Bronte, girava con un coltello in tasca: denunciato 48enne dai Carabinieri

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto del porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato in stato di libertà un 48enne, residente nel catanese, per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito nel corso di un servizio perlustrativo svolto nel centro abitato di Bronte, dove i militari di pattuglia hanno scorto l’uomo che, guardingo, era intento a parlare con un altro soggetto.

Insospettiti, i Carabinieri hanno deciso di approfondire, quindi, dopo averli identificati, li hanno sottoposti ad una perquisizione personale. I sospetti si sono rivelati fondati perché il 48enne aveva in tasca un coltello a serramanico con lama di circa 6,5 centimetri, per una lunghezza complessiva di 17 centimetri, detenuto ovviamente senza giustificato motivo.

La legge italiana, infatti, vieta il porto, fuori dalla propria abitazione, di strumenti atti ad offendere senza una valida giustificazione, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Sulla base dunque degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’arma è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.