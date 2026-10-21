Bronte, guida il quad dopo aver assunto droga: denunciato 22enne, tre segnalati

Conducente di 22 anni positivo ai cannabinoidi: patente ritirata e mezzo sequestrato

Controlli dei Carabinieri sul territorio di Bronte, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. Nel corso dei servizi, un 22enne è stato denunciato per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori.

Il primo intervento è scattato nel pomeriggio, nel centro abitato di Bronte, dove una pattuglia della locale Stazione ha fermato un quad con due ragazzi a bordo. Gli accertamenti e la successiva perquisizione hanno portato al rinvenimento di una modica quantità di marijuana, sottoposta a sequestro amministrativo.

Per il conducente, un 22enne, gli accertamenti sono proseguiti anche sul piano della sicurezza stradale. Gli esami tossicologici hanno infatti confermato la positività ai cannabinoidi.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri lo hanno quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva. Per le violazioni di natura amministrativa, i militari hanno inoltre proceduto al sequestro del veicolo e al ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Nel corso degli stessi servizi, i Carabinieri hanno effettuato un ulteriore controllo in una zona del centro abitato, fermando un 20enne trovato in possesso di alcune dosi di hashish custodite all’interno di una borsa a tracolla. Anche in questo caso, la sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il giovane è stato segnalato alla Prefettura etnea quale assuntore.

Gli approfondimenti di rito hanno inoltre consentito di verificare che il 20enne non aveva mai conseguito la patente di guida.

L’attività dei Carabinieri prosegue nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, con l’obiettivo di prevenire il consumo di sostanze stupefacenti e garantire maggiore sicurezza sulle strade.