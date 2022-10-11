Bronte. Guida in stato di ebrezza con l’abitacolo carico di lastre di marmo rubate: denunciato un 37enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato in stato di libertà per “ricettazione” e “guida sotto l’influenza dell’alcol” un 37enne di Bronte, già noto alle Forze...

Al riguardo i militari, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dei reati contro il patrimonio, nel transitare innanzi ad un’azienda di lavorazione di marmi nel territorio del Comune di Bronte, hanno notato una Fiat Punto condotta da un uomo, che procedeva in strada con andatura particolarmente lenta, tanto da insospettire gli operanti che hanno deciso di effettuare un controllo.

Nella circostanza i Carabinieri, a seguito dell’ispezione veicolare, hanno trovato all’interno dell’abitacolo, 14 lastre di marmo, per le quali l’uomo non ha fornito alcuna spiegazione che ne legittimasse il possesso.

Immediati quindi gli accertamenti sull’origine del materiale, che hanno consentito di appurare come le lastre fossero state poco prima rubate da una ditta del settore che ha un deposito nella zona.

Durante tali fasi il 37enne, palesemente ubriaco, è stato altresì sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito positivo, rilevando un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5g/l. E’ quindi scattato, oltre alla denuncia, anche l’immediato ritiro della patente di guida.