95047

Bronte, incendio in una villetta in contrada Pomaro: gravi danni

Un violento incendio è divampato in una villetta situata in contrada Pomaro, nel territorio di Bronte ( CT).Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno causato danni ingenti all’abitazione e reso neces...

A cura di Redazione Redazione
17 giugno 2025 08:31
Bronte, incendio in una villetta in contrada Pomaro: gravi danni -
News
Condividi

Un violento incendio è divampato in una villetta situata in contrada Pomaro, nel territorio di Bronte ( CT).

Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno causato danni ingenti all’abitazione e reso necessario l’intervento immediato di diverse squadre di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Randazzo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, supportati inizialmente da un’autobotte dei  Vigili del Fuoco volontari di Maletto e successivamente, da mezzi inviati dalla Sede Centrale.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate diverse ore a causa dell’intensità e dell’estensione del rogo.

Presenti in supporto anche mezzi e uomini della Protezione Civile e volontari provenienti da Bronte e Maniace.

Presenti sul luogo dell'incendio anche una pattuglia dei Carabinieri, agenti della Polizia Locale e personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bronte per le loro competenze.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047