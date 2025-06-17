Bronte, incendio in una villetta in contrada Pomaro: gravi danni

Un violento incendio è divampato in una villetta situata in contrada Pomaro, nel territorio di Bronte ( CT).Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno causato danni ingenti all’abitazione e reso neces...

A cura di Redazione 17 giugno 2025 08:31

