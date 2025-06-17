Bronte, incendio in una villetta in contrada Pomaro: gravi danni
Un violento incendio è divampato in una villetta situata in contrada Pomaro, nel territorio di Bronte ( CT).Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno causato danni ingenti all’abitazione e reso neces...
Un violento incendio è divampato in una villetta situata in contrada Pomaro, nel territorio di Bronte ( CT).
Le fiamme, sviluppatesi rapidamente, hanno causato danni ingenti all’abitazione e reso necessario l’intervento immediato di diverse squadre di soccorso.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Randazzo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania, supportati inizialmente da un’autobotte dei Vigili del Fuoco volontari di Maletto e successivamente, da mezzi inviati dalla Sede Centrale.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate diverse ore a causa dell’intensità e dell’estensione del rogo.
Presenti in supporto anche mezzi e uomini della Protezione Civile e volontari provenienti da Bronte e Maniace.
Presenti sul luogo dell'incendio anche una pattuglia dei Carabinieri, agenti della Polizia Locale e personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Bronte per le loro competenze.