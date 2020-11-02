Un grave incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 22,30 sulla Ss 120 al km 174,400, nel tratto Tra il Bivio per Maletto del 2001, e il casello Mangiasarde, in pieno rettilineo. Per cause da ac...

Un grave incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 22,30 sulla Ss 120 al km 174,400, nel tratto Tra il Bivio per Maletto del 2001, e il casello Mangiasarde, in pieno rettilineo. Per cause da accertare, una Opel Corsa con a bordo due ragazzi di 21 e 20 anni di Bronte, ha urtato contro una mucca già a terra in quanto coinvolta in un altro incidente e un carro attrezzi fermo lì per recuperare la vettura incidentata e si sono poi ribaltati, lungo il bordo strada, percorrendo circa 300 metri. L’impatto è stato mortale, i due giovani non hanno avuto scampo.

BRONTE: INCIDENTE MORTALE IERI SERA – MORTI DUE VENTENNI

Inutile l’arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Non si hanno ancora notizie certe sulla dinamica dell’incidente, e proprio i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di capire cosa sia realmente accaduto.

I due giovani deceduti sono di Bronte, e sono conosciuti in paese. L’Opel, andava da Randazzo verso Bronte. Al momento non ci sono altri particolari.

IN AGGIORNAMENTO