Bronte, investe una donna e fugge: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Bronte hanno denunciato un 21enne del posto, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso.Il 5 gennaio scorso, una donna rom...

I Carabinieri della Stazione di Bronte hanno denunciato un 21enne del posto, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso.

Il 5 gennaio scorso, una donna romena di 52 anni, mentre attraversava la strada (via Cavalieri di Vittorio Veneto a Bronte), era stata travolta da un’autovettura il quale conducente si era dato alla fuga senza prestarle soccorso.

La vittima, a seguito dell’incidente, era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Catania dove i medici le riscontrarono:” frattura scomposta ala iliaca, bicolonnare di acetabolo a dx, branca ischio-pubica e sinfizi pubica con ferita lacero contusa alla regione trocanterico-diafisario della coscia dx; emoliazzazione di rami dell’arteria otturatoria ed iliaca esterna – frattura di parte non specificata del femore, chiusa”; lesioni per le quali e tutt’ora ricoverata nel predetto nosocomio.

Grazie alle speditive indagini dei militari dell’Arma, avvalsesi anche dell’analisi dei filmati registrati dalle telecamere attive sia sul luogo dell’incidente che nelle zone limitrofe, si è riusciti a rinvenire e sequestrare l’autovettura che ha travolto la poveretta, una Fiat Panda parcheggiata all’interno del garage in uso al 21enne, mostrante ancora i segni dell’impatto, coincidenti con le parti di carrozzeria rinvenuti sull’asfalto in sede del sopralluogo eseguito dopo l’incidente.