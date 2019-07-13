I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Randazzo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza i b...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Randazzo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno arrestato nella flagranza i brontesi Biagio Batticani, di 34 anni, Francesco Elfio, di 37, e Ignazio Calanna, di 30, poiché ritenuti responsabili del concorso in produzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

Durante una delle numerose battute eseguite nelle zone agresti della provincia etnea, mirate proprio alla ricerca di fondi agricoli convertiti nella coltivazione di canapa indiana, i militari ne hanno scovata una gestita dai tre arrestati in contrada “Rugurazzo”, agro del comune di Bronte.

La piantagione, costituita da oltre 100 piante, dall’altezza variabile tra gli 1,5 e i 2 metri, era dotata di impianto d’irrigazione, regolato da una centralina temporizzata, che traeva illegalmente l’acqua dalle rete idrica pubblica.

Da una prima stima si è appurato che dalle piante, già in fase avanzata di fioritura, si sarebbero potuti ricavare oltre 50 Kg di marijuana, del valore al dettaglio di circa 400mila euro.

BRONTE, IRRIGAVANO LA PIANTAGIONE DI MARIJUANA CON L’ACQUA PUBBLICA: 3 ARRESTI 1/3 Successivo »

La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.