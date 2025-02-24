BRONTE: LAVORATORI "IN NERO" SCOPERTI DURANTE I CONTROLLI, SANZIONE DI 2.500 EURO

Continua l’impegno della task force coordinata dalla Polizia di Stato in materia di controlli alle attività commerciali.Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adran...

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, con il supporto operativo di alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” di Catania, della Polizia Locale di Bronte, del personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro e dello S.PRE.S.A.L., hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nel comune di Bronte.

L’attività sinergica tra i vari enti chiamati a svolgere gli accertamenti, con il coordinamento della Questure di Catania, ha permesso di condurre mirati controlli all’interno di 4 attività commerciali, in particolare due bar, una sala giochi e un’attività tessile artigianale.

Nel corso dell’attività di controllo presso quest’ultima personale dello S.PRE.S.A.L. ha riscontrato la mancata indicazione delle uscite di sicurezza, richiedendo al titolare la produzione di ulteriore documentazione per approfondire altri accertamenti. Per la citata violazione delle norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro, il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al contempo l’Ispettorato del Lavoro, analizzando le posizioni dei singoli dipendenti, ha riscontrato la presenza di tre lavoratori “in nero”, elevando una sanzione di 2.500 euro al titolare nei cui confronti è scattata anche la sospensione dell’attività fino al momento in cui non sanerà la violazione.

Personale della Polizia Locale ha sanzionato i gestori di due bar per inosservanza delle norme del commercio, in particolare per la mancata esposizione al pubblico di prezzi e orari, riservando eventuali ulteriori contestazioni a compiuta disamina della documentazione comprovante la regolarità delle attività, di cui è stata richiesta l’esibizione nei termini previsti dalla normativa vigente.

L’azione degli agenti ha consentito di indentificare complessivamente 135 persone, 22 delle quali con precedenti, nonché controllare 45 veicoli.