BRONTE, LIETO FINE PER IL SIGNOR TROVATO: RITROVATO VIVO DOPO TRE GIORNI DI RICERCHE

Buone notizie arrivano da Bronte. E’ stato infatti ritrovato il signor Nunzio Trovato, scomparso lo scorso lunedì dalla casa di riposo San Vincenzo De Paoli di Bronte.

Da martedì pomeriggio, erano state avviate le ricerche in tutto il territorio, con la partecipazione dei vigili del fuoco, carabinieri e diversi volontari. Poco fa, grazie al nucleo cinofili dei vigili del fuoco, e al fiuto di uno dei cani addestrati per questo tipo di ricerca, il signor Trovato è stato ritrovato in una zona a monte della casa di riposo, nelle campagne adiacenti il viale Kennedy.

L’uomo, anche se duramente provato, è vivo e non in pericolo di vita.

L’anziano, è stato subito affidato alle cure del 118 e portato in ospedale, le sue condizioni sono mediocri, ma tutto sommato buone dopo tre notti e tre giorni passate fuori.

Del suo caso si erano occupati diversi media, e anche la trasmissione “Chi l’ha Visto?”. Stamane la situazione si conclude positivamente e la sua famiglia può tirare un grosso sospiro di sollievo.

Noi rivolgiamo un immenso Grazie a tutti i soccorritori impegnati nelle ricerche e un augurio di pronta guarigione al signor Trovato.