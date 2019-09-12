BRONTE: «NON TROVIAMO GENTE PER RACCOGLIERE IL PISTACCHIO», L'APPELLO DI DUE IMPRENDITORI

Cercasi raccoglitori di pistacchio. Più che un annuncio di lavoro, un appello che arriva da due imprenditori, Nino Marino e Vincenzo Longhitano, titolari della Vincente Delicacies, azienda leader nell...

Cercasi raccoglitori di pistacchio. Più che un annuncio di lavoro, un appello che arriva da due imprenditori, Nino Marino e Vincenzo Longhitano, titolari della Vincente Delicacies, azienda leader nella raccolta e nella lavorazione del pistacchio di Bronte Dop. Che, appunto, cercano personale, ma non lo trovano. In questo periodo dell'anno, infatti, hanno bisogno di più persone per la raccolta del pistacchio a Bronte, ma anche per la produzione dolciaria in vista del Natale.

Con 69 ettari di pistacchieti, di cui solo 20 coltivati, Vincente Delicacies si attesta tra i maggiori produttori di Pistacchio di Bronte Dop ed entro 5 anni raddoppierà la produzione. Il fatturato globale è di oltre 4 milioni di euro ed è presente in 30 Paesi in tutto il mondo, in particolare Nuova Zelanda, Australia e Giappone. L'azienda si occupa della selezione e della sgusciatura in loco dei pistacchi e ha anche un grande laboratorio di pasticceria.

Nei momenti più caldi di produzione e raccolta, il totale degli impiegati a tempo pieno si attesta sulle 270 unità: un centinaio impiegati nella raccolta, 70 in laboratorio e un centinaio stabili in azienda.

Il prodotto è venduto unicamente al dettaglio specializzato, come boutique, gastronomie e piccoli punti vendita, con una crescita negli ultimi anni del 20%. Il prezzo, a seconda delle annate, del periodo in cui è venduto e della tipologia, si aggira intorno ai 30 euro a chilo (al momento della raccolta) fino ai 50 euro. Una produzione totale che si attesta intorno ai 16-18mila chili ogni due anni, a cui si aggiungono le produzioni di diversi conferitori limitrofi, sempre nel brontese.

Una storia, quella di Vincente Delicacies, che inizia 20 anni fa con una tipica attività brontese. Da circa 4 anni c’è stato un forte rinnovamento dell’azienda, mantenendo le ricette tradizionali, dalla forte impronta siciliana. Tutti i dolci vengono prodotti grazie a un lievito madre il cui ceppo è quello della pasticceria storica, che risale al 1972. La maggior parte dei dipendenti è rappresentata da giovani donne, che lavorano dolci che contengono per la quasi totalità il prodotto principe del territorio, il pistacchio.

I prodotti di punta sono, in particolare, la crema al pistacchio e i lievitati, che vengono venduti sia a botteghe, gastronomie e boutique sia direttamente tramite e-commerce sul sito https://vincentedelicacies.com.

"La nostra pasticceria si concentra sul produrre dolci che esaltino il nostro 'oro verde', a cui viene dedicata un’attenzione maniacale, sia per la scelta dei migliori pistacchi che per la lavorazione, utilizzando unicamente maestranze siciliane, di cui l'80% è composto da donne, dalle 45 al centinaio di sole donne brontesi, nei periodi di alta produzione", raccontano ad Adnkronos/Labitalia Nino Marino e Vincenzo Longhitano, fondatori dell’azienda.

"Al momento, abbiamo in azienda 270 persone: un centinaio impiegate nella raccolta, 70 in laboratorio e un centinaio stabili in azienda, ma avremo bisogno almeno di 150 raccoglitori e 150 donne in laboratorio, per sopperire ai turni di produzione. Al momento, siamo attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7", aggiungono lanciando un appello in una terra che di lavoro ha tanto bisogno.