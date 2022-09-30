95047

BRONTE: OGGI INAUGURAZIONE DELLA SAGRA DEL PISTACCHIO, PRONTA LA VIABILITA’ E I PARCHEGGI

Bronte si prepara al bagno di folla che per l’intero week end invaderà in centro storico, sede della Sagra più bella e rinomata della Sicilia.Questa  sera alle ore 18.00, all’inizio di viale Catania,...

30 settembre 2022
BRONTE: OGGI INAUGURAZIONE DELLA SAGRA DEL PISTACCHIO, PRONTA LA VIABILITA' E I PARCHEGGI
Bronte si prepara al bagno di folla che per l’intero week end invaderà in centro storico, sede della Sagra più bella e rinomata della Sicilia.

Questa  sera alle ore 18.00, all’inizio di viale Catania, il sindaco Pino Firrarello, gli assessori Nunzio Saitta e Maria de Luca taglieranno il nastro inaugurale della 31’ Sagra del pistacchio, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Aldo Catania, della Giunta municipale, dei consiglieri e di numerose autorità.

E se i gestori degli oltre 90 stendisti si preparano a soddisfare le golose richieste dei visitatori, il Comune è pronto a dare attuazione al piano straordinario della viabilità, fondamentale per ridurre al minimo i disagi. “Come sempre – spiega l’assessore Nunzio Saitta – abbiamo previsto 2 aree per la sosta dei veicoli: una nella parte alta della città, ovvero nella Zona artigianale e l’altra ed in piazza Saitta nel quartiere Sciarotta. Ovviamente i posteggi nelle aree pubbliche che metterà a disposizione il Comune sono gratuiti. Gratis sono anche i bus navetta che accompagneranno i visitatori dai parcheggi fino all’ingresso della Sagra.

Sul bus si raccomanda solamente di indossare la mascherina nel rispetto delle norme”.

Particolare appello è stato rivolto a quegli automobilisti che non vogliono raggiungere la Sagra, ma solo attraversare Bronte, perché diretti verso altri Comuni: “Abbiamo – infatti continua a spiegare l’assessore Saitta – istituito un percorso alternativo. Chi proviene da Catania e vuole raggiungere Randazzo o Maletto dovrà lasciare la Ss 284 appena inizia il nuovo tracciato della Statale e seguire le indicazioni i cartelli per Saragoddio e per la Strada provinciale 94. Fatto i cartelli stradali indicheranno la destinazione da raggiungere.

La stessa cosa dovranno fare coloro che da Randazzo vogliono recarsi ad Adrano o Catania. Già a Randazzo, in contrada Murazzo Rotto, invece di imboccare la Ss 284, bisognerà rimanere sulla Ss 120 e poi seguire le indicazioni. Intanto già domani dopo il taglio del nastro il programma sa di eccezionale.

Da sottolineare alle ore 20 l’esibizione a cura della Lombardoacademy ed alle 21 il premio “Pistacchio d’Oro” condotto da Ruggero Sardo. Ospiti d’onore Gino Astorina, Giuseppe La Venia e tanti altri.

