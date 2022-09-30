BRONTE: OGGI INAUGURAZIONE DELLA SAGRA DEL PISTACCHIO, PRONTA LA VIABILITA’ E I PARCHEGGI

Bronte si prepara al bagno di folla che per l’intero week end invaderà in centro storico, sede della Sagra più bella e rinomata della Sicilia.Questa sera alle ore 18.00, all’inizio di viale Catania,...

Bronte si prepara al bagno di folla che per l’intero week end invaderà in centro storico, sede della Sagra più bella e rinomata della Sicilia.

Questa sera alle ore 18.00, all’inizio di viale Catania, il sindaco Pino Firrarello, gli assessori Nunzio Saitta e Maria de Luca taglieranno il nastro inaugurale della 31’ Sagra del pistacchio, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Aldo Catania, della Giunta municipale, dei consiglieri e di numerose autorità.

E se i gestori degli oltre 90 stendisti si preparano a soddisfare le golose richieste dei visitatori, il Comune è pronto a dare attuazione al piano straordinario della viabilità, fondamentale per ridurre al minimo i disagi. “Come sempre – spiega l’assessore Nunzio Saitta – abbiamo previsto 2 aree per la sosta dei veicoli: una nella parte alta della città, ovvero nella Zona artigianale e l’altra ed in piazza Saitta nel quartiere Sciarotta. Ovviamente i posteggi nelle aree pubbliche che metterà a disposizione il Comune sono gratuiti. Gratis sono anche i bus navetta che accompagneranno i visitatori dai parcheggi fino all’ingresso della Sagra.

Sul bus si raccomanda solamente di indossare la mascherina nel rispetto delle norme”.

Particolare appello è stato rivolto a quegli automobilisti che non vogliono raggiungere la Sagra, ma solo attraversare Bronte, perché diretti verso altri Comuni: “Abbiamo – infatti continua a spiegare l’assessore Saitta – istituito un percorso alternativo. Chi proviene da Catania e vuole raggiungere Randazzo o Maletto dovrà lasciare la Ss 284 appena inizia il nuovo tracciato della Statale e seguire le indicazioni i cartelli per Saragoddio e per la Strada provinciale 94. Fatto i cartelli stradali indicheranno la destinazione da raggiungere.

La stessa cosa dovranno fare coloro che da Randazzo vogliono recarsi ad Adrano o Catania. Già a Randazzo, in contrada Murazzo Rotto, invece di imboccare la Ss 284, bisognerà rimanere sulla Ss 120 e poi seguire le indicazioni. Intanto già domani dopo il taglio del nastro il programma sa di eccezionale.

Da sottolineare alle ore 20 l’esibizione a cura della Lombardoacademy ed alle 21 il premio “Pistacchio d’Oro” condotto da Ruggero Sardo. Ospiti d’onore Gino Astorina, Giuseppe La Venia e tanti altri.