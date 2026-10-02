Bronte, oggi riparte la Sagra del Pistacchio: stand, eventi e degustazioni

BRONTE – (2 ottobre 2026) – Dopo il primo fine settimana, la Città dell’“Oro verde” si prepara a riaccendere i motori con la riapertura degli stand per la seconda fase della 35ª Sagra del Pistacchio.

Oggi, venerdì 2 ottobre, il programma riprende con l’entusiasmo degli studenti che partecipano a “La Scuola alla Sagra del Pistacchio”.

L’apertura degli stand è prevista, come di consuetudine, per le ore 10, seguita dai saluti istituzionali del sindaco, l’avv. Giuseppe Gullotta.

Nel corso della mattinata sono previsti momenti di animazione e la distribuzione gratuita del gelato al pistacchio ai più piccoli in Piazza Castiglione, nell’ambito dell’iniziativa “Sulla bocca di tutti”.

C’è attesa anche per le iniziative che si svolgeranno in Piazza Spedalieri, a cura del Consorzio di tutela, tra cui lo show cooking dell’Istituto Alberghiero Giovanni Falcone di Maniace, con i prodotti dell’azienda maltese Maypole.

«Iniziare il secondo fine settimana della Sagra – afferma il sindaco Gullotta – accogliendo le scuole è una scelta vincente. Coinvolgere gli studenti significa far conoscere e far apprezzare ai più giovani la storia e le tradizioni del nostro territorio. I ragazzi sono certo che racconteranno ai loro genitori quanto bella sia la Sagra e quanto buono sia il pistacchio».

Poi Gullotta continua: «Invito i visitatori e i turisti a venire a Bronte durante questo fine settimana: incontreranno la maestria e la cura dei nostri pasticceri e ristoratori, capaci di preparare specialità al pistacchio di grande qualità. Sarà un’occasione piacevole per scoprire la nostra città e i suoi prodotti».

Il calendario del fine settimana propone numerose attività distribuite lungo le vie del centro e nelle piazze principali.

Dal pomeriggio di oggi la festa entra nel vivo con lo spettacolo per bambini in piazza Rosario, seguito dalle note tradizionali del gruppo folkloristico e dai ritmi serali fino al dj set notturno.

Il sabato offrirà un susseguirsi di appuntamenti musicali itineranti e coinvolgenti, tra cui gli Ottoni Animati e i concerti in piazza. Grande attesa anche per la “Pistacchio Experience” al Collegio Maria.

La domenica sarà invece dedicata alle tradizioni locali con la sfilata della Street Band e lo storico spettacolo dei Pupi Siciliani dei Fratelli Napoli, per poi culminare in uno dei momenti più attesi della Sagra: la degustazione della grande torta al pistacchio, che sarà offerta ai visitatori.