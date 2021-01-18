BRONTE: Prende fuoco una bombola del gas, feriti

FLASH:Incendio di una bombola di GPL a Bronte all'interno di un'appartamento in via Carneade al terzo piano.La palazzina è stata evacuata a scopo precauzionale dai CC sul posto.Ci risulta una persona...

