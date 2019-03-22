BRONTE: PUBBLICA LA FOTO DI UN UOMO IN UNA CHAT GAY PER RICATTARLO: IN MANETTE ARRESTATA 29ENNE

I Carabinieri della Stazione di Bronte, coadiuvati da quelli di Gravina di Catania, hanno arrestato una 29enne di San Giovanni La Punta, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal...

I Carabinieri della Stazione di Bronte, coadiuvati da quelli di Gravina di Catania, hanno arrestato una 29enne di San Giovanni La Punta, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania in ordine al reato di tentata estorsione continuata.

Le indagini, coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica etnea, sono state avviate a seguito della denuncia presentata ai carabinieri da un uomo di 40anni che dichiarava di essere stato vittima di un tentativo di estorsione da parte dell’odierna indagata.

L’uomo raccontava di aver notato qualche giorno prima, consultando un noto sito web di incontri al quale era solito collegarsi, un annuncio che lo aveva interessato e di avere contattato tramite un messaggio WhatsApp l’utenza indicata sull’annuncio, il cui profilo riproduceva la foto (falsa) di una donna giovane e avvenente.

Intrapresa una conversazione con la stessa, quest’ultima gli avrebbe indicato le tariffe (50 euro) da lei richieste per inviargli delle fotografie e dei video di carattere erotico precisandogli che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato a mezzo accrediti su carta prepagata.

L’uomo ha inizialmente rifiutato l’offerta, salvo poi ripensarci e comunicare all’interlocutrice, sempre tramite messaggistica, di essere disposto a pagare ma non tramite carta prepagata. A quel punto la donna, apparentemente stizzita, avrebbe risposto che invece di 50 euro la tariffa era salita a 100 euro, minacciandolo che si sarebbe vendicata se il pagamento non fosse stato eseguito, attraverso una inserzione del soggetto sulla pagina del sito dedicata agli incontri tra “soli uomini”, dove sarebbe stata inserita la foto estrapolata dal profilo WhatsApp del poveretto e il suo numero di telefono.

Minaccia tramutatasi nel giro di pochi minuti in realtà, quando effettivamente la vittima, collegandosi al sito, trovava già pubblicato un annuncio con la propria effige e il numero telefonico dove “egli” chiedeva esplicitamente incontri con uomini a sfondo sessuale.

Preoccupato per le ripercussioni di natura personale dell’annuncio, contattava la ragazza per offrirle 50 euro in cambio della rimozione dell’inserzione, offerta rimandata al mittente dalla giovane che ribadiva la sua richiesta equivalente a 100 euro.

Tormentato nel giro di pochi giorni da telefonate da parte di uomini che chiedevano di incontrarlo, la vittima decideva di rivolgersi ai carabinieri, consentendo agli inquirenti di risalire all’identità dell’indagata, la quale peraltro era stata già destinataria di misure cautelari, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Parma, in relazione a due fattispecie di reato del tutto analoghe a quella perpetrata in danno del denunciante, con la medesima modalità di adescamento delle vittime e successive minacce con tanto di pubblicazione di foto e numero di telefono su chat per incontri omosessuali.

Tali approfondimenti investigativi sono stati recepiti in toto dal giudice che, su proposta del magistrato titolare del fascicolo, ha emesso nei confronti dell’indagata la misura restrittiva degli arresti domiciliari.