Bronte, raffica di multe dei Carabinieri: 23enne senza patente, auto senza assicurazione e cellulari alla guida

Sottotitolo: Raffica di sanzioni sulle strade: tre auto senza assicurazione e altri tre automobilisti sorpresi al cellulare, con sospensione della patente.

Le attività di controllo dei militari dell’Arma, rafforzate con servizi di pattugliamento straordinari, sono finalizzate a garantire la sicurezza, reale e percepita, di residenti e turisti.

La prevenzione ed il contrasto dell’illegalità diffusa, sono stati al centro delle perlustrazioni e dei posti di posti di controllo, operati in sicurezza dai Carabinieri in tutto il territorio del comune di Bronte.

I militari della stazione di Bronte hanno assicurato una presenza consistente nei principali punti di aggregazione, lungo le arterie di accesso al centro abitato e nelle aree maggiormente frequentate del paese.

Il rispetto delle norme imposte dal codice della strada e le condotte di guida che possono potenzialmente mettere in pericolo automobilisti ed altri utenti della strada sono stati maggiormente osservati dagli operanti che hanno sottoposto a verifica 20 veicoli ed identificato 35 persone.

Un automobilista, 23enne di Bronte, è stato sorpreso alla guida di un’utilitaria senza avere mai conseguito la patente di guida. La sanzione elevata ammonta a 5.100 euro ed è stata anche applicata la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 60 giorni.

Tre automobilisti circolavano a bordo delle loro auto senza avere provveduto alla copertura assicurativa RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) che è obbligatoria per legge in Italia per tutti i veicoli a motore che circolano o sostano su strada.

La sanzione amministrativa comminata, per ciascuno di essi, è dell’importo di 866 euro oltre alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo ai fini della confisca. Ai tre trasgressori brontesi, di 23, 39 e 67anni, sono stati decurtati 5 punti sulla patente di guida.

Altri 3 automobilisti, un 58enne di Capo D’Orlando (ME), un 25enne di Bronte ed un 25enne di Randazzo, sono stati visti alla guida del proprio veicolo mentre utilizzavano il telefono cellulare e sono stati quindi fermati in sicurezza.

Per tutti è scattata la sanzione di 250 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente, nonché la decurtazione di 5 punti.