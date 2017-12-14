BRONTE: Rapina e aggredisce la titolare di un negozio e la figlia, arrestato

I carabinieri della Stazione di Bronte hanno arrestato nella flagranza un 23enne di Adrano, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di tentata rapina impropria.Ieri sera, in...

I carabinieri della Stazione di Bronte hanno arrestato nella flagranza un 23enne di Adrano, già gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile di tentata rapina impropria.

Ieri sera, intorno alle 18:00, è entrato nel negozio denominato “Pianeta Cinese” di Via Messina a Bronte e, con la scusa di provare alcuni indumenti prelevati dagli espositori, si è infilato nei camerini dove ha iniziato a rimuoverne i dispositivi antitaccheggio.

La caduta in terra di uno di questi marchingegni è stato avvertito dalla proprietaria che è intervenuta per chiedere spiegazioni.

Il ladro, vistosi scoperto, ha reagito in malo modo aggredendo verbalmente la titolare del negozio e causando, con un accendino, delle bruciature al dorso della mano destra della figlia quattordicenne di quest’ultima intervenuta in difesa della madre.

Fuggito dal negozio è stato inseguito, bloccato ed ammanettato dai carabinieri nel frattempo intervenuti su richiesta telefonica delle vittime.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.