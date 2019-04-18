BRONTE: RATTO MORTO TRA “L’ORO VERDE”: DENUNCIATO IL TITOLARE DI UNA AZIENDA CHE LAVORA E CONFEZIONA IL PISTACCHIO

I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi del Comando Tutela Agroalimentare di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e da personale dell’A.S.P. di Bronte, hanno is...

I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi del Comando Tutela Agroalimentare di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e da personale dell’A.S.P. di Bronte, hanno ispezionato una importante azienda del posto preposta alla lavorazione ed al confezionamento di frutta secca riscontrando:

la presenza di un ratto morto nei pressi di una partita di 200 kg di pistacchio posta sotto sequestro per i successivi accertamenti sanitari;

la mancanza dei dati di tracciabilità dei prodotti semilavorati per cui sono state elevate sanzioni pari ad euro 1.500.

Nella circostanza :

è stato denunciato il titolare dell’azienda, un 47enne del posto, per violazioni in materia di sanità pubblica e per avere utilizzato apparecchiature di video sorveglianza in assenza di accordo sindacale ovvero autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania;

sono stati identificati 2 lavoratori in nero su 12 presenti per cui sono state elevate sanzioni per euro 7.200 e recuperati contributi e premi assicurativi ed assistenziali pari ad euro 3.000;

sono state contestate altre ammende pari ad euro 1.500.