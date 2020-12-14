BRONTE: SS 120 SCONTRO FRONTALE IERI SERA, LE VITTIME SONO UN 20ENNE E UN 58ENNE
Il tragico sinistro si è verificato intorno alle ore 21, lungo la Strada Statale 120, esattamente nel tratto tra il bivio 2001 e il Casello Mangiasarde, in territorio di Bronte
Per cause non ancora note, si è verificato uno scontro frontale, che ha coinvolto una Fiat Panda e una Ford Escort ed ha causato due vittime: a perdere la vita, infatti, sono stati un ragazzo di 20 anni di Maletto e un uomo di 58 anni di Maniace.
Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.
Le generalità delle vittime sono al momento sconosciute