BRONTE: SS 120 SCONTRO FRONTALE IERI SERA, LE VITTIME SONO UN 20ENNE E UN 58ENNE

Gravissimo incidente stradale ieri sera tra Maletto e Maniace: due auto coinvolte e due morti.Il tragico sinistro si è verificato intorno alle ore 21, lungo la Strada Statale 120, esattamente nel trat...

A cura di Redazione 14 dicembre 2020 08:58

