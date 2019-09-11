BRONTE: TRE “ARZILLI NONNI “ PRESI MENTRE PREDANO UN MANDORLETO: DENUNCIATI PER FURTO AGGRAVATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, nell’ambito dei servizi volti ad infrenare il fenomeno delle “razzie” nei fondi agricoli, hanno sorpreso tre maturi signori di 72, 75...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo, nell’ambito dei servizi volti ad infrenare il fenomeno delle “razzie” nei fondi agricoli, hanno sorpreso tre maturi signori di 72, 75 e 78 anni, tutti provenienti da Aci Catena (CT) che, con tanto di bastone, erano intenti a razziare - sino a quel momento - oltre 30 kg. di mandorle dagli alberi di un fondo agricolo ubicato in contrada Placa – Acquavena, agro del comune di Bronte.

I frutti secchi così raccolti, ovviamente, sarebbero finiti (vedi ceste di vimini a corredo) sulle bancarelle d’improvvisati commercianti agli angoli delle strade con grave danno per i commercianti onesti che - da tempo - denunciano l’insostenibilità dei costi di produzione, a fronte del ricavo economico percepito.