BROWNIES AL CIOCCOLATO
BROWNIES AL CIOCCOLATO
Ingredienti per 20 persone
- 8 uova intere
- 400 gr di zucchero
- 240 gr di farina 00
- 140 gr di cacao
- 320 gr di burro fuso
- 2 cucchiani di lievito
- 1 pizzico di sale
Procedimento
Fondete il burro a bagnomaria e versatelo nella planetaria.
Setacciate il cacao in polvere, unitelo al burro e mescolate con le fruste per alcuni minuti.
Aggiungete le uova intere e lo zucchero e mescolate per almeno 15 minuti alla massima velocità.
Unite la farina setacciata, il lievito ed il sale.
Mescolate per pochi minuti ancora e versate il composto in una teglia da 26 cm di diametro precedentemente imburrata e infarinata.
Infornare a 150° C con cottura statica per circa 40/50 minuti.
Buon appetito.