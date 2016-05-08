95047

08 maggio 2016 20:03
BROWNIES AL CIOCCOLATO

 

Ingredienti per 20 persone 

- 8 uova intere

- 400 gr di zucchero

- 240 gr di farina 00

- 140 gr di cacao

- 320 gr di burro fuso

- 2 cucchiani di lievito

- 1 pizzico di sale

 

Procedimento

Fondete il burro a bagnomaria e versatelo nella planetaria.

Setacciate il cacao in polvere, unitelo al burro e mescolate con le fruste per alcuni minuti.

Aggiungete le uova intere e lo zucchero e mescolate per almeno 15 minuti alla massima velocità.

Unite la farina setacciata, il lievito ed il sale.

Mescolate per pochi minuti ancora e versate il composto in una teglia da 26 cm di diametro precedentemente imburrata e infarinata.

Infornare a 150° C con cottura statica per circa 40/50 minuti.

Buon appetito.

