BRUCIA IL MESSINESE. "INFERNO A NASO, CASE EVACUATE, FIAMME ALIMENTATE DALLO SCIROCCO"

La situazione qui è terribile, stanno aumentando i fronti del fuoco e stiamo aspettando ancora l'arrivo dei mezzi della Protezione Civile, siamo disperati". Lo dice il sindaco di Naso (Me) Giuseppe Letizia che si trova insieme ai vigili del fuoco per le strade del suo paese, dove da oggi pomeriggio si è sviluppato un enorme incendio alimentato dal vento di scirocco.

"I vigili del fuoco - aggiunge - stanno lavorando per domare le fiamme e hanno evacuato numerose abitazioni, alcune case sono bruciate altre sono danneggiate. In questo momento non ci sono feriti e tutte le persone sono state tratte in salvo ma la situazione è grave, aspettiamo con ansia i soccorsi"