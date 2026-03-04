Brutale pestaggio tra minori a Catania: un ragazzo rischia danni alla vista, sei minori raggiunti da misura cautelare

Nella prima mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Catania nei confronti di 6 minori, ritenuti responsabili – ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva – di lesioni personali pluriaggravate per futili motivi, con uso di un tirapugni.

I fatti risalgono alla notte del 3 gennaio 2026 quando un gruppo di minori, seguendo la tipica logica del branco, aveva individuato e aggredito con inaudita violenza due coetanei nei pressi di piazza Stesicoro a Catania, zona abitualmente frequentata da giovanissimi.

Le due vittime hanno riportato lesioni guaribili rispettivamente in 41 e 10 giorni; una di esse ha subito la frattura della zona orbitale e lacerazioni alla retina, con rischio di danni permanenti alla vista, rendendo necessari delicati interventi chirurgici.

Le indagini, condotte dalla III e IV Sezione Investigativa della Squadra Mobile attraverso testimonianze, analisi di immagini e video e monitoraggio comparativo dei social network, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di sei degli otto indagati complessivi, tutti incensurati. A seguito dell’interrogatorio preventivo, quattro di loro sono stati collocati in comunità e due sottoposti alla permanenza in casa.

In parallelo, il questore di Catania, a seguito di istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso otto provvedimenti Daspo Willy nei confronti dei minori imputabili e un ammonimento a carico del minore sotto i 14 anni – non imputabile – che aveva utilizzato il tirapugni durante l’aggressione.