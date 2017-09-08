PATERNO': BRUTALMENTE PICCHIATO IN PIENO CENTRO MENTRE PASSEGGIA CON IL CANE

Bruttissimo episodio di cronaca, ieri se­ra, intorno alle ore 21.30, in via Vittorio Emanuele.Un signore di circa 57anni, che portava a spas­so il cane, è stato pestato e malmenato da due giovani.Da u...

Bruttissimo episodio di cronaca, ieri se­ra, intorno alle ore 21.30, in via Vittorio Emanuele.

Un signore di circa 57anni, che portava a spas­so il cane, è stato pestato e malmenato da due giovani.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che il malcapitato abbia rimproverato i giovani, e che dopo essersi allontananti sono ritornati malmenando l'anziano e minacciandolo.

I due ragazzi sono fuggiti via, sotto la totale indifferenza di persone presenti in zona, lasciandolo sanguinante a terra.

Sul posto sono prontamente intervenuti i medici del 118 ed i Carabinieri della Compagnia di Paternò che indagano sull'accaduto

IN AGGIORNAMENTO