BUCA NON SEGNALATA SU VIA BALATELLE: UN LETTORE RACCONTA IL SUO INCIDENTE IN SCOOTER

Venerdì scorso, intorno alle ore 13, si è verificato un incidente autonomo a causa delle condizioni pericolose del manto stradale in una delle vie della nostra città. Il protagonista dell'episodio, un...

Venerdì scorso, intorno alle ore 13, si è verificato un incidente autonomo a causa delle condizioni pericolose del manto stradale in una delle vie della nostra città.

Il protagonista dell'episodio, un ragazzo minorenne, ha voluto condividere la sua esperienza per mettere in luce un problema che coinvolge molti cittadini.

Il motociclista, mentre percorreva via L. Balatelle, si è trovato ad attraversare la corsia opposta per raggiungere via Michelangelo Buonarroti, dove è presente una rotonda. Durante questa manovra, ha urtato una buca che, secondo quanto riferito, conteneva la base scoperta di un palo della segnaletica stradale.

La scarsa visibilità della buca dalla sua posizione ha reso impossibile evitarla, e ciò ha causato la caduta del conducente. Per sua fortuna, l'incidente è avvenuto a bassa velocità e si è risolto con solo alcune lievi escoriazioni.

L’episodio però mette in luce una questione ben più ampia: le pessime condizioni delle strade cittadine. Buche profonde, tratti dissestati e segnaletica inadeguata sono spesso la causa di incidenti, potenzialmente anche molto gravi, per chi si trova a percorrere questi tratti. "Le buche non sono segnalate in modo adeguato e rappresentano un rischio concreto per la sicurezza di chi guida", ha dichiarato la persona coinvolta, sottolineando come la sua esperienza fortunatamente non abbia avuto conseguenze più serie.

La segnalazione di questo cittadino vuole richiamare l’attenzione su un problema che affligge molte zone della città, sperando in un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti per migliorare la sicurezza stradale e prevenire situazioni simili in futuro.

Una città sicura parte anche dalla cura delle sue strade.