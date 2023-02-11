BUCHE SULLA SS121 STRAGE DI GOMME E CERCHI
Strage di cerchi e pneumatici nella giornata di ieri, 10 Febbraio 2023 sulla superstrada ss121, soprattutto in direzione Paternò.
Almeno un centinaio i veicoli coinvolti fra auto e tir, tutti fermi a bordo strada o sulle piazzole d’emergenza con le gomme a terra, a causa delle numerose e profonde buche presenti.
La pioggia della giornata di ieri ha danneggiato gravemente il manto stradale.
Alcuni hanno segnalato importanti danni alle sospensioni e alla carrozzeria della propria autovettura, causati proprio dalle buche.
L’invito rivolto agli automobilisti è quello di procedere con prudenza, al fine di evitare spiacevoli conseguenze.
A maggior ragione, l’invito alla cautela è valido per i mezzi che viaggiano su due ruote le buche rappresentano ancor più una minaccia.