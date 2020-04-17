BUFALA CORONAVIRUS, FALSA INFOGRAFICA ANSA SULLE RIAPERTURE SU WHATSAPP E FACEBOOK

Ancora una bufala sul coronavirus, ancora una falsa agenzia Ansa che circola sui social, Facebook e WhatsApp in particolare. E’ una infografica sui tempi delle riaperture.Sta circolando sulle piattafo...

Ancora una bufala sul coronavirus, ancora una falsa agenzia Ansa che circola sui social, Facebook e WhatsApp in particolare. E’ una infografica sui tempi delle riaperture.

Sta circolando sulle piattaforme social e in particolare su Whatsapp una Fake News della Agenzia giornalistica ANSA, secondo la quale sarebbe stata calendarizzata la riapertura delle attività post covid19.

La fake news è particolarmente grave in quanto, per avvalorare la notizia , utilizza il logo dell’Agenzia al fine di confondere inevitabilmente l'utente sulla veridicità e sulla provenienza dell’informazione.

Si invitano tutti gli utenti a consultare le notizie sui siti di origine, diffidando da messaggi o news che non siano direttamente verificabili rispetto alla fonte di provenienza.

L’Agenzia ANSA ha formalmente sporto denuncia alla Polizia Postale, che sta indagando per risalire ai responsabili.