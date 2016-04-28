Bufala Whatsapp e la spunta rossa
In questi giorni, infatti, circola con insistenza tra le varie bacheche facebook di molti utenti un’annuncio secondo cui a breve ci sarà una nuova notifica dei messaggi da parte di whatsapp, la “famosa” spunta rossa.
Le funzioni di questa spunta rossa sarebbero a dir poco fantascientifiche: la spunta rossa andrebbe infatti ad usufruire della scansione ottica della fotocamera interna.
In questo modo il dispositivo sarebbe addirittura in grado di riconoscere l’iride del destinatario del messaggio, insomma, una funzione degna del miglior Matrix!
Sono in molti ad essere cascati a questa bufala.Bufale di questo tipo possono essere facilmente smascherate andando sul sito ufficiale della app o sui canali social.