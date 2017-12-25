BUON NATALE DA 95047

Il Natale è la festa più importante dell'anno, segna una rinascita, un nuovo inizio, e anche la speranza di un cambiamento in meglio.Per questo la nostra redazione, il nostro editore, e il direttore,...

Il Natale è la festa più importante dell'anno, segna una rinascita, un nuovo inizio, e anche la speranza di un cambiamento in meglio.

Per questo la nostra redazione, il nostro editore, e il direttore, hanno pensato di scrivere queste poche righe per augurarvi un Buon Natale. Il nostro non è un augurio fatto per dovere. Ma una riflessione che nasce dagli eventi che in questo anno hanno visto cambiare la città. Non tutto è andato per il meglio, ma noi siamo ottimisti, speriamo sempre in tempi migliori, e lo speriamo soprattutto per i poveri, i disagiati, per i tanti disoccupati che affrontano le difficoltà della vita.

Vi siamo vicini, siamo vicini a chi si trova nel bisogno, siamo vicini ai lavoratori licenziati della ex QE, della casa di ospitalità “Salvatore Bellia”

siamo vicini ai tanti che soffrono in silenzio.

Buon Natale, e guardiamo avanti insieme, sperando sempre in un futuro migliore. Auguri da 95047