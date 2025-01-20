Buon pareggio del Paternò contro la Sancataldese: cuore e sacrificio per confermare il sesto posto

LIl Paternò ha ottenuto un prezioso pareggio contro la Sancataldese al termine di una partita combattuta e giocata su un terreno reso pesante dalle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi. Nonostan...

LIl Paternò ha ottenuto un prezioso pareggio contro la Sancataldese al termine di una partita combattuta e giocata su un terreno reso pesante dalle abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi. Nonostante le difficoltà, i ragazzi guidati da mister Catalano hanno mostrato ancora una volta grande orgoglio e determinazione, confermandosi una squadra solida e compatta.

La formazione rossoblù si è presentata senza il suo bomber Guida, fermo per problemi fisici, e con il capitano Asero visibilmente non al meglio. Tuttavia, la squadra ha saputo sopperire a queste assenze con grinta e sacrificio, riuscendo a mettere in campo tutte le energie possibili per portare a casa un risultato positivo. Il pareggio permette al Paternò di mantenere il sesto posto in classifica, una posizione importante per avvicinarsi all’obiettivo stagionale di una salvezza tranquilla.

Da martedì la squadra tornerà al lavoro per preparare la difficile trasferta di Locri, una sfida che si preannuncia complicata ma che potrebbe rappresentare un’opportunità per confermare quanto di buono fatto finora. Mister Catalano e i suoi ragazzi si concentreranno sul mantenere alta l’intensità e il livello di compattezza, elementi chiave per proseguire il cammino verso la salvezza.

Le parole della società

L’amministratore delegato del club, Francesco Di Perna, si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti finora, lodando il gruppo per lo spirito di appartenenza e l’attaccamento alla maglia. Attraverso un comunicato, la società ha voluto ringraziare i giocatori per il loro impegno e ha lanciato un appello ai tifosi:

“Vi invitiamo a essere presenti allo stadio per sostenere questi ragazzi. Solo insieme possiamo raggiungere il nostro traguardo: la salvezza.”

Un messaggio che non passerà inosservato tra i sostenitori rossoblù, pronti a fare la loro parte per accompagnare la squadra verso il traguardo finale.