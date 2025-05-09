BUONGIORNO DA PATERNÒ: IL POST DEI CARABINIERI CONQUISTA I SOCIAL CON CASTELLO E ETNA SULLO SFONDO

Questa mattina la pagina Facebook ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha attirato l’attenzione degli utenti con un post che rende omaggio alla bellezza storica e paesaggistica di Paternò.L’immagine co...

Questa mattina la pagina Facebook ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha attirato l’attenzione degli utenti con un post che rende omaggio alla bellezza storica e paesaggistica di Paternò.

L’immagine condivisa mostra un’auto di servizio dei Carabinieri posizionata sulla collina storica della città, accanto al suggestivo castello normanno, con sullo sfondo la maestosa silhouette dell’Etna.

A corredare lo scatto, un semplice ma efficace messaggio: “Buongiorno da Paternò (CT) #PossiamoAiutarvi #Carabinieri”.

Il post ha rapidamente riscosso grande successo, collezionando like, condivisioni e centinaia di commenti positivi. In molti hanno espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come gesti simili rafforzino il senso di vicinanza tra le forze dell’ordine e la comunità locale.

Il messaggio trasmesso è chiaro: dietro l’uniforme c’è una presenza attenta e partecipe, che conosce e valorizza il territorio che tutela.

Questa operazione si inserisce in una più ampia strategia di comunicazione adottata dai Carabinieri, che da tempo utilizzano i social media per costruire un dialogo diretto e costruttivo con i cittadini. Attraverso la condivisione di immagini, notizie e aggiornamenti, l’Arma dimostra di saper parlare un linguaggio contemporaneo, capace di informare, rassicurare e coinvolgere.

Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico: un buongiorno da Paternò che è diventato, in poche ore, un piccolo inno alla bellezza e alla fiducia.