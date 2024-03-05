BUONI RISULTATI PER "LE RACCHETTE PATERNÒ" AL 2° GRAN PRIX DI CALTANISSETTA

Nel corso del weekend scorso, si è svolto il 2° Gran Prix a Caltanissetta, un evento che ha visto brillare gli atleti di "Le Racchette Paternò" in diverse categorie e specialità.Buoni i risultati otte...

Nel corso del weekend scorso, si è svolto il 2° Gran Prix a Caltanissetta, un evento che ha visto brillare gli atleti di "Le Racchette Paternò" in diverse categorie e specialità.

Buoni i risultati ottenuti.

Nella categoria Under 15, particolarmente prestigioso è stato il primo posto conquistato dalla coppia composta da Virgillito B. e Guglielmino C., Le Racchette e BCPaternò Un risultato che conferma la crescita e la competitività dei giovani atleti delle due associazioni paternesi. Sempre nella stessa categoria, il secondo posto è stato raggiunto da Virgillito Barbara,

Passando alla categoria Under 17, il primo posto nella disciplina del doppio femminile è stato ottenuto dalla coppia Scelfo A. e Alercia M. della squadra "Le Saette", seguiti sul terzo gradino del podio dalla coppia Virgillito B. e Saccone C. della "BC Paternò". Un trionfo che testimonia l'eccellenza delle squadre giovanili della zona.

Nella categoria Junior, grande successo per Pappalardo Giulia R., che si è aggiudicata il primo posto nella disciplina del singolo femminile. Anche nella categoria Junior, il secondo posto nel doppio Misto è stato conquistato dalla coppia Scelfo A. e Catalfamo A. delle " Saette misterbianco".

Negli eventi dedicati alla categoria Senior, la squadra delle Racchette "" ha brillato con il terzo posto di Scelfo Rosario nel singolo maschile, il secondo posto della coppia Scelfo A. e Mangani G. nel doppio femminile, e il terzo posto della coppia Pappalardo G. e Perna M. di Castel di Iudica.

Infine, nei Master 35, un meritato primo posto è stato conquistato dalla coppia Gennaro A. e Rando Melita delle "Saette", dimostrando che l'esperienza e la determinazione possono portare a grandi risultati.

Il tecnico Vincenzo Pappalardo desidera rivolgere i suoi complimenti a tutti gli atleti che hanno partecipato all'evento, in particolare a Saladdino A., Corsaro C., Leonardi P., Mangano S., Amato M., e Miraglia P., per le loro straordinarie performance. Questi risultati sono una testimonianza del duro lavoro e della dedizione di tutti gli atleti e del loro impegno nel portare in alto il nome di Paternò nel panorama sportivo regionale e Nazionale.