BUONI SPESA, AL COMUNE DI PATERNO' RICHIESTE ANCHE SU WHATSAPP: SCARICA IL MODULO

Da oggi, per facilitare la procedura di richiesta dei buoni spesa ai cittadini, è possibile inviare una foto del modulo compilato e una foto della carta di identità fronte e retro direttamente su Whatsapp al numero 345-4378278.

Scarica documento allegato CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO

Se hai difficoltà a stamparlo, ne troverai una copia già stampata in tutte le farmacie e i supermercati della città.

I buoni sono validi per l’acquisto di generi alimentari e generi di prima necessita, negli esercizi commerciale che hanno aderito all’iniziativa il cui elenco sarà pubblicato sul sito del comune.

Il valore del buono spesa è pari ad un massimo di €. 500,00, per coloro i quali non abbiano alcun reddito anche a causa della momentanea cessazione della propria attività lavorativa causata dal virus Covid-19, in proporzione della composizione del nucleo famigliare:

Numero 1 beneficio al cittadino che vive da solo € 100,00

Per famiglie di 2 persone € 200,00

Per famiglie di 3 persone € 300,00

Per famiglie 4 persone € 400,00

Per famiglie con 5 o più persone € 500,00

Utenti non percettori di reddito

Titolari di P.IVA d’attività commerciale e di servizi alla persona in difficoltà economica seguita delle restrizioni ministeriali

Percettori di reddito di qualunque tipo inferiore ad €. 600.00

Percettori ammortizzatori sociali quale NASPI, RDC carte REI non superiore ad €.600.00

Percettori di cassa integrazione inferiore ad €. 600.00

La domanda per richiede è disponibile qui , è dovrà essere presentata tramite la seguente

email: [email protected] oppure Whatsapp al numero 345-4378278.

Alla domanda deve essere allegata

COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE A COMPROVARE LO STATO DI BISOGNO E/O DISAGIO DELL’INTERESSATO E DEL SUO NUCLEO FAMIGLIARE

PER ULTERIORE INFO contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Paternò ai seguenti numeri: 095/7670376-0957970254-0957970218-3313054664 operativi dalle ore 9:00 alle 13:00 da lunedì al venerdì