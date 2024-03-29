BURRASCA DI SCIROCCO SABATO, POI ESTATE CON PUNTE DI +31 °C PER PASQUA E PASQUETTA

Il fine settimana delle festività pasquali sarà caratterizzato da un robusto anticiclone di matrice nord-africana, con temperature diversi gradi sopra le medie del periodo.Nei prossimi giorni, complic...

Il fine settimana delle festività pasquali sarà caratterizzato da un robusto anticiclone di matrice nord-africana, con temperature diversi gradi sopra le medie del periodo.

Nei prossimi giorni, complice la presenza dell’anticiclone della Azzorre sull’Atlantico occidentale, una saccatura di origine atlantica sprofonderà sulla penisola iberica, richiamando sul Mediterraneo centro-orientale un robusto anticiclone di matrice nord-africana che ci interesserà almeno fino a pasquetta.

Avremo dunque tempo stabile, salvo il passaggio di nubi alte che potrebbero coprire a tratti il cielo, e temperature sopra le medie del periodo, anche di 10/12°C, con punte tra Pasqua e pasquetta di +30/+31°C nelle zone interne di catanese ed ennese.

Tornerà anche il forte vento di scirocco soprattutto nella giornata di sabato, quando sono attese raffiche di burrasca con punte superiori a 90-100km/h specie sul settore tirrenico e zone occidentali.

Con esso tornerà la sabbia in sospensione che renderà i cieli lattiginosi già a partire da venerdì, ma sarà ancora più visibile tra sabato e domenica.

EVOLUZIONE

VENERDÌ 29 marzo

Al mattino cielo in prevalenza velato da nubi alte su gran parte dell’isola; schiarite ampie dal pomeriggio.

Temperature in aumento sia nei valori massimi che minimi, oltre le medie stagionali.

Venti di scirocco di moderata intensità, in rinforzo dalla serata a partire dai settori occidentali.

Mari mossi o molto mossi, specie i bacini occidentali.

SABATO 30 marzo

Giornata caratterizzata da cielo sereno o velato da nubi alte su gran parte dell’isola; qualche addensamento più compatto nelle zone interne orientali nelle ore pomeridiane.

Temperature in ulteriore aumento, specie sul settore tirrenico dove a causa dei venti di caduta si potranno superare i +28/+29°C.

Venti di scirocco di forte intensità tra la notte e il mattino, con raffiche anche superiori ai 100km/h sui settori settentrionali; graduale attenuazione dal pomeriggio.

Mari molto mossi, agitato il canale di Sicilia.

DOMENICA 31 marzo PASQUA

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo velato o coperto da nubi medio-alte su tutta l’isola. Pulviscolo sahariano in sospensione.

Temperature in ulteriore aumento sia nei valori massimi che minimi, specie nelle zone interne, con valori facilmente oltre +23/+25° e punte di +29/+30°C.

Venti di scirocco di debole o moderata intensità.

Mari mossi o molto mossi.

LUNEDÌ 1 APRILE PASQUETTA

La giornata sarà caratterizzata da condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso solcato da nubi stratificate e velature.

Le temperature saranno in diminuzione dal pomeriggio, saranno ancora possibili punte prossime ai +30 °C

Venti sostenuti di scirocco in rotazione a ponente dal pomeriggio.

Mari mossi o molto mossi.