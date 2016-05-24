Bus dell'Amt fuori strada a Catania, illeso l'autista

Personale del Comando, è intervenuto la mattina del 24 maggio, nel comune di Librino,per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea dell'Azienda Metropolitana Trasporti, verificatosi p...

Personale del Comando, è intervenuto la mattina del 24 maggio, nel comune di Librino,per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea dell'Azienda Metropolitana Trasporti, verificatosi poco prima delle 05.30.

Il bus stava effettuando il servizio con a bordo un solo passeggero oltre l'autista.

Per cause in corso di accertamento, il bus è uscito fuori strada e, dopo aver attraversato la corsia opposta, ha finito la sua corsa in una scarpata a margine della corsia. Autista e passeggero hanno riportato lievi ferite e contusioni.

I Vigili del Fuoco sul posto, prima hanno verificato che non vi fossero altre persone accidentalmente coinvolte e poi hanno riportato il mezzo pesante sulla sede stradale, in collaborazione con i servizi tecnici della stessa Azienda di trasporti.

Presenti anche militari Arma Carabinieri e personale del locale Comando di Polizia Municipale per adempimenti di competenza.

FONTE