BUSCOPAN ANTIACIDO, RITIRO VOLONTARIO E PRECAUZIONALE. BUSCOPAN NON INTERESSATO

A scopo precauzionale, Sanofi ha deciso di procedere al ritiro di BUSCOPAN ANTIACIDO a causa della possibile presenza della impurezza N-nitrosodimethylamine (NDMA). Questo prodotto nelle scorse settimane era già stato sottoposto da AIFA a divieto di utilizzo.

Sanofi precisa che il prodotto ritirato è BUSCOPAN ANTIACIDO e non Buscopan (che è un antispastico e non contiene ranitidina, il principio attivo interessato dagli accertamenti in corso). Buscopan resta regolarmente a disposizione dei cittadini in tutte le farmacie. Come indicato da AIFA, i cittadini possono richiedere soluzioni terapeutiche alternative al proprio farmacista di fiducia.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle informazioni mediche di Sanofi scrivendo all’indirizzo mail [email protected], o contattando il numero verde 800 536389.