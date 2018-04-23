C130 Aeronautica, volo d'emergenza per salvare vita donna in gravi condizioni

Volo d'emergenza del C130 della 46esima Brigata Aerea di Pisa dell'aeronautica militare, che questo pomeriggio ha trasportato una donna di 65 anni per cercare di salvarle la vita da Catania a Firenze.

La donna è stata imbarcata insieme ad una equipe medica.

Il C130 è poi ripartito dall’aeroporto siciliano poco prima delle 16, per atterrare nel capoluogo toscano alle 17.30 circa.

La donna è stata immediatamente trasferita in ambulanza all’ospedale Careggi per ricevere le necessarie cure specialistiche.

La richiesta di svolgere il trasporto è stata inoltrata dalla prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale, isole comprese e, quando richiesto dalle autorità competenti, anche a favore dei cittadini italiani che si trovano all'estero.