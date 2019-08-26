CADAVERE DENTRO UN SACCO DI PLASTICA, GIALLO NEL SIRACUSANO
Il cadavere di un uomo di mezza età è stato ritrovato dai carabinieri in contrada Ciricò, tra Lentini e Carlentini, nel Siracusano.Il corpo era avvolto all'interno di un sacco, in particolare di una b...
Il cadavere di un uomo di mezza età è stato ritrovato dai carabinieri in contrada Ciricò, tra Lentini e Carlentini, nel Siracusano.
Il corpo era avvolto all'interno di un sacco, in particolare di una body bag, la sacca utilizzata dai medici legali per la conservazione di cadaveri o resti umani.
Era nascosta dietro un muro di cinta.
Ad accorgersi del cadavere, che non è stato ancora identificato, è stato un residente della zona, attirato dal cattivo odore.
Da una prima ispezione cadaverica la morte risalirebbe a quattro giorni fa: sul corpo sono stati scoperti due piccoli fori ma non è chiaro se siano stati provocati da proiettili o dall'avanzato stato di decomposizione.
Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Siracusa Salvatore Grillo.
Sarà il medico legale Francesco Cascio, incaricato dalla Procura, ad eseguire l'autopsia forse già domani.