CADE AEREO IN ETIOPIA, "TUTTI MORTI": 8 ITALIANI A BORDO

Sarebbero 8 gli italiani che erano a bordo del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba mentre era diretto a Nairobi.

Lo riferiscono all'ANSA fonti qualificate.

Mancano tuttavia ancora conferme ufficiali.

Di sicuro si sa che sono tutti morti i 157 a bordo, 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio.

Lo schianto è avvenuto vicino alla località di Bishoftud, ad una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope, alle 8.44 locali, 6 minuti dopo il decollo da Addis Abeba.

I 157 a bordo erano di 33 nazionalità, rende noto l'emittente locale Ebc.

L'aereo, un Boeing 737-8 MAX, era un velivolo nuovo, consegnato alla compagnia aerea a metà novembre, secondo quanto emerge dal database dell'aviazione civile Planespotters.

La Ethiopian Airlines ha pubblicato una foto che mostra l'ad della compagnia in piedi tra le macerie dell'aereo che si è schiantato dopo il decollo da Addis Abeba.

Il post, pubblicato sui social media della compagnia aerea, spiega che che "Tewolde Gebremariam è ora sulla scena dell'incidente e si rammarica di confermare che non ci sono sopravvissuti.

Esprime la sua profonda vicinanza e le condoglianze alle famiglie dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio che hanno perso la vita in questo tragico incidente".

L'ufficio del primo ministro dell'Etiopia Abiy Ahmed ha espresso "a nome del governo e del popolo etiope le più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari".

Al momento la causa dell'incidente non è ancora chiara.

L'Ethiopian Airlines gode di una buona reputazione in termini di sicurezza, una delle migliori in Africa, sebbene nel 2010 - come ricorda la Bbc - un suo aereo precipitò nel Mar Mediterraneo dopo il decollo da Beirut, in Libano.

Nell'incidente morirono 90 persone