CADE AEREO ULTRALEGGERO, MORTA PILOTA

Un pilota, una donna, è morta nel pomeriggio in un incidente aereo durante la fase di decollo nell’Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia Un pilota, una donna, è morta nel pomeriggio in un incidente aereo durante la fase di decollo nell’Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia nel catanese.

L'ultraleggero ha avuto un’avaria ed è precipitato in un vallone lì vicino. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre e i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che dovranno recuperare il corpo della donna.

