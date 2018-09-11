95047

CADE AEREO ULTRALEGGERO, MORTA PILOTA

A cura di Redazione Redazione
11 settembre 2018 20:26
CADE AEREO ULTRALEGGERO, MORTA PILOTA -
Un pilota, una donna,  è morta nel pomeriggio in un incidente aereo durante la fase di decollo nell’Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia Un pilota, una donna,  è morta nel pomeriggio in un incidente aereo durante la fase di decollo nell’Aviosuperficie di Fiumefreddo di Sicilia nel catanese.

L'ultraleggero ha avuto un’avaria ed è precipitato in un vallone lì vicino. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre e i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che dovranno recuperare il corpo della donna.
