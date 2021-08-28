CADE ALBERO SULLA SIRACUSA-CATANIA, FILA IN DIREZIONE CATANIA

Un grosso albero si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, 28 Agosto 2021, sull'autostrada Siracusa-Catania all'altezza dello svincolo Siracusa Sud, sulla carreggiata in direzione Catania.Sul posto sono...

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimosso il grosso ostacolo dalla carreggiata e messo in sicurezza in tratto stradale e la Polizia stradale per la gestione del traffico.

Nel tratto interessato si registrano lunghe code.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO