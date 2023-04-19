CADE COL MONOPATTINO E MUORE, TRAGEDIA A BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Un uomo di 41 anni, Giuseppe Tindaro Clemente, è morto nel pomeriggio di ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, a causa di un incidente, a quanto pare autonomo, mentre percorreva...

Resta tutta da stabilire la causa della caduta. Il 41enne è stato trovato a terra da alcuni passanti privo di conoscenza e con una profonda ferita alla testa. Saranno le verifiche dei vigili urbani, con l’ausilio di eventuali videocamere della zona, a stabilire se l’uomo si è scontrato con un altro mezzo fuggito senza prestare soccorso o se è caduto accidentalmente senza aver urtato altri mezzi.

L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118, in codice rosso, all’ospedale Fogliani di Milazzo, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La vittima avrebbe perso improvvisamente il controllo del monopattino forse per il cattivo stato dell'asfalto ed è caduta sbattendo sull'asfalto.