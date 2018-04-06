Cade elicottero Marina, morto un militare

Un elicottero della Marina militare impegnato nell'operazione Mare sicuro è caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un'esercitazione notturna: recuperati i cinque membri dell'equipaggio che sono stati trasportati su una nave militare 'per le necessarie valutazioni e cure sanitarie'. Lo rende noto lo Stato maggiore della Difesa.

E' morto uno dei cinque componenti dell'equipaggio dell'elicottero della Marina militare impegnato nell'operazione Mare sicuro caduto in mare, nel Mediterraneo centrale, durante un'esercitazione notturna. A darne notizia un comunicato della forza armata, in cui si ricorda quanto accaduto. Nella tarda serata di ieri - viene spiegato - un elicottero SH 212 di Nave Borsini, del dispositivo Mare Sicuro in Mediterraneo centrale, è caduto in mare in prossimità dell'unita per cause in corso di accertamento. Tutti e cinque gli occupanti del mezzo sono stati prontamente recuperati dai mezzi della nave. Quattro di loro sono in buone condizioni, mentre lo specialista di volo, recuperato in stato di incoscienza, è morto a bordo di Nave Borsini durante le operazioni di rianimazione. I famigliari del militare, effettivo presso il secondo Gruppo Elicotteri di Catania sono stati avvertiti e vengono assistiti da personale specializzato per il supporto psicologico e spirituale.