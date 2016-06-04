Cade in fondo al pozzo: salvato dai vigili del fuoco

E' accaduto a Palagonia

95047.it I Vigili del Fuoco di Catania sono stati impegnati nella prima mattinata per soccorrere una persona caduta in un pozzo in contrada Canneto a Palagonia. L'uomo di 64 anni stava effettuando dei lavori di manutenzione nel pozzo del giardino di sua proprietà vicino alla propria abitazione che serviva per l'approvvigionamento di acqua per l’irrigazione, ed è caduto al suo interno per il cedimento del coperchio sovrastante il pozzo da un'altezza di circa 7/8 metri. E’ intervenuto il personale del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), il reparto volo con un elicottero VF412 con gli elisoccorritori SAF, il Nucleo sommozzatori e la squadra del distaccamento di Caltagirone del Comando dei Vigili del fuoco di Catania.

Il malcapitato non ha fortunatamente riportato gravi ferite: solo diverse contusioni. E’ stato affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118 per il trasporto con elisoccorso in ospedale. Presenti sul posto anche i Carabinieri e i Vigili Urbani locali.